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ФГВФЛ выступает за ускорение продажи активов обанкротившихся банков

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ФГВФЛ выступает за ускорение продажи активов обанкротившихся банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выступает за ускорение процедуры продажи активов обанкротившихся банков. 

Об этом на круглом столе «Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?» заявила замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут, передают Украинские Новости.

«Задача фонда организовать прозрачный процесс. Это позволяет нам достигнуть максимальной цены», — сказала она.

По словам Рекрут, государство затянуло с продажей активов разорившихся банков.

«Мы действительно не были готовы к тому, чтобы продавать активы когда началась банковская чистка. Не было инфраструктуры, не было мощностей по продаже. Я признаю, что мы, по сути, упустили реализацию активов потенциальным покупателям», — заявила менеджер ФГВФЛ.

С ней согласен и партнер компании Asters Андрей Пожидаев.

«Реализация имущества проходит очень медленно и с кучей проблем. Безусловно ее стоило бы ускорить», — считает он.

По мнению члена совета НБУ Тимофея Милованова, залоговые активы надо продавать быстро и не важно по какой цене, чтобы инвесторы смогли быстрее заняться их развитием.

«Самое главное, чтобы активы работали», — сказал он.

Комментируя, торги по продаже пула масложировых активов «Дельта банка» компании «Скай», Рекрут отметила, что у ФГВФЛ нет юридических оснований аннулировать сделку, несмотря на то, что в ходе торгов цена упала на 80% до 182 млн гривен.

Сделку уже согласовал как залоговый кредитор Укрэксимбанк.

Рекрут посетовала на украинские суды, которые сорвали мартовский аукцион по продаже пула кредитов «Дельта Банка», в ходе которого цена выросла до 906 млн гривен.

«Какой иностранный инвестор полезет в Украину с такими судами?», — задала она риторический вопрос.

Резюмируя, Рекрут отметила, что для улучшения инвестиционного климата Украине необходимо повысить защиту прав кредиторов и выразила надежду, что это найдет свое отражение в новом законе о банкротстве.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физлиц 7 июня на площадке The Debt Exchange продал обязательства по кредитным договорам «Дельта Банка» за 182,5 млн грн. Стартовая цена составляла 868,8 млн гривен и в ходе торгов цена снизилась почти на 80%.

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Победителем аукциона стала финансовая компания «Скай», конечным бенефициаром которой является собственник «Кернел Груп» Андрей Веревский. Она же в марте 2019 победила в аукционе, согласившись заплатить 906 млн грн за активы «Дельта Банка», однако сделку заблокировал Окружной административный суд Киева по иску финансовой компании «Октант», которая даже не принимала участие в торгах.

До этого Фонд гарантирования 10 раз безуспешно пытался продать этот пул активов через ProZorro.

ФГВФЛ, банки-банкроты
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