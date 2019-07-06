Зеленский представил нового главу Закарпатья

Президент Владимир Зеленский официально представил нового председателя Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко. Представление нового главы области состоялось в помещении Зарапатской таможни ГФС, сообщает Укринформ.
«Мы сегодня заслушаем все проблемные вещи. Будем говорить открыто. Но сначала я хочу сейчас назначить и поздравить нового председателя Закарпатской области Игоря Бондаренко», — сказал Зеленский.
Как сообщалось, 26 июня правительство поддержало предложение Зеленского назначить Бондаренко председателем Закарпатской ОГА.
Указ президента о его назначении был подписан 5 июля, но появился на сайте главы государства уже после представления Бондаренко 6 июля.
Игорь Бондаренко — предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских с одноименным брендом. Бывший военный, родом из Крыма. Владелец сети кофеен в Мукачево и Ужгороде.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016