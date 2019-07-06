Зеленский представил нового главу Закарпатья

Президент Владимир Зеленский официально представил нового председателя Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко. Представление нового главы области состоялось в помещении Зарапатской таможни ГФС, сообщает Укринформ.

«Мы сегодня заслушаем все проблемные вещи. Будем говорить открыто. Но сначала я хочу сейчас назначить и поздравить нового председателя Закарпатской области Игоря Бондаренко», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, 26 июня правительство поддержало предложение Зеленского назначить Бондаренко председателем Закарпатской ОГА.

Указ президента о его назначении был подписан 5 июля, но появился на сайте главы государства уже после представления Бондаренко 6 июля.

Игорь Бондаренко — предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских с одноименным брендом. Бывший военный, родом из Крыма. Владелец сети кофеен в Мукачево и Ужгороде.