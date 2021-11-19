Зеленский назначил врио главы Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителя Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова с должности и временном возложении его обязанностей на замглавы ОГА Петра Добромильского.

Соответствующие указы № 587/2021 и № 588/2021 обнародованы на сайте главы государства.

«Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в первом документе.

«Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской облгосадминистрации на Добромильского Петра Петровича», — говорится во втором.

Как сообщалось, 17 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской областной государственной администрации.

Петр Добромильский был назначен заместителем главы Закарпатской ОГА в мае 2021 года.