Парламентская ассамблея ОБСЕ выразит обеспокоенность в связи с российскими «потоками»

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял на заседании в воскресенье резолюцию, в которой в том числе выражена «особая обеспокоенность» возможным использованием трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в политических целях.
Этот пункт по предложению делегации членов Конгресса США был включен в резолюцию по вопросу энергетической безопасности в регионе ОБСЕ. Согласно тексту, ПА ОБСЕ «выражает особую обеспокоенность по поводу проектов „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“ и их потенциального использования как средств политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников».
В тексте резолюции также подчеркивается, что «зависимость от одного источника поставок энергоресурсов ставит под угрозу энергетическую безопасность и надежность поставок, создавая тем самым благоприятную среду для возможных злоупотреблений на энергетических рынках». Кроме того, ПА ОБСЕ призывает страны-участницы воздержаться от использования ресурсов в качестве «инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов».
Принимаемые комитетами ПА ОБСЕ резолюции войдут в итоговую декларацию 28-й сессии ассамблеи, которая завершится в понедельник в Люксембурге.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и балтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.
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