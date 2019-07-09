САП согласовала обвинение министру и нескольким губернаторам

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинение одному из министров и нескольким главам областных госадминистраций. Об этом в эфире "Прямого" сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Процесс работы продолжается, сыщики работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить эту подозрения”, - отметил Холодницкий.

Он добавил, что сейчас обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым главам облгосадминистраций и судьям.

“Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры осуществляют надзор. Там, где есть консенсус, где имеется достаточная доказательная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", - подчеркнул руководитель САП.