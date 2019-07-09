В Японии гроздь винограда продали за $11 тысяч

Гроздь винограда сорта Ruby Roman («Римский рубин») была продана во вторник на аукционе в Канадзаве (префектура Исикава) за 1,2 млн иен ($11 тыс. по текущему курсу). Об этом сообщило агентство Kyodo.
Покупателем стал владелец частной сети традиционных японских гостиниц. «Мы сделали ставку в 1,2 млн, чтобы отметить двенадцатую годовщину появления этого сорта винограда на местных аукционах», — приводит его слова агентство. Гроздь «Римского Рубина» стала первой, ушедшей с молотка в этом году.
Виноград сорта «Римский Рубин» ценится за удивительно сладкие рубиново-красные ягоды с особым освежающим вкусом. Он отличается крупными виноградинами, достигающими размера мячика для гольфа. Этот сорт был выведен на территории Исикавы в 1994 году, а в продажу поступил лишь в 2000-х. Ожидается, что всего в этом году в Японии будет продано около 26 тыс. гроздей такого винограда.
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