Войти
Трамп подал в сенат кандидатуру нового главы Пентагона
кадры
Трамп подал в сенат кандидатуру нового главы Пентагона
Порошенко анонсировал освобождение Россией моряков на этой неделе
дружба народов
Порошенко анонсировал освобождение Россией моряков на этой неделе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Климкин считает ловушкой российский вариант освобождения моряков

3212
Климкин считает ловушкой российский вариант освобождения моряков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России в любой момент освободить захваченных украинских моряков. Об этом Климкин заявил в интервью «Настоящему времени» в ответ на вопрос, чем опасно их возвращение в Украину в качестве осужденных, как предлагала Россия.

«Во-первых, сами наши моряки не признают, что могли даже теоретически совершить какое-то преступление. Они военнопленные... Есть позиция всего мира, есть решение Международного трибунала, что они должны быть освобождены. Безотлагательно и безоговорочно. И я очень аккуратно скажу: существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России их освободить в любой момент. Для этого необходимо только политическое решение в Москве. Но Россия этого не делает», — сказал Климкин.

Он отметил в этом контексте, что Украина отказывается от предложенного Россией варианта освобождения захваченных моряков, потому что это «вопрос для нас и чести моряков, и чести государства, и вопрос международно-правовой позиции государства».

«Если примем их условия по морякам — Россия тогда этим воспользуется относительно нашей позиции по Крыму, нашей позиции в международных судах, относительно всего, куда мы идем. И скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос», — подчеркнул министр.

Он отказался комментировать заявление экс-президента Петра Порошенко о том, что он дает 90% на то, что моряки будут освобождены до выборов 21 июля.

«Это его (Порошенко — ред.) заявление... Но я бы сказал, что контакты президента России с лидерами других стран дают мне основания сказать, что вопрос будет решен. Но когда и как — я сказать не могу и не хочу», — заметил Климкин.

Напомним, 25 июня МИД России направил Украине ноту, в которой содержится предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования украинских моряков согласно российскому законодательству. Украинская сторона отвергла такое предложение.

Читайте также: У Зеленского хотят созвать внеочередное заседания Рады 18 июля

Климкин констатировал, что нота МИД России об условиях освобождения пленных украинских моряков была ничем иным, как очередной дипломатической и правовой ловушкой. По его словам, Россия фактически предъявила Украине три условия: признать, что украинские моряки могли совершить преступление; признать правомерность судебного процесса над ними по российскому законодательству; «прогнуться» перед российским уголовно-процессуальным кодексом и косвенно признать аннексию Крыма.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу украинского МИД, заявив, что Климкин не обсудил с ним ответ на ноту России относительно моряков.

Керченский пролив, Павел Климкин
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 16 июля 2019
Понедельник, 15 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как избавиться от внутренней неуверенности

Не существует небесных судей, которые сочли бы нас недостойными. Мы сами придумали эту историю и собираем доказательства, соответствующие повествованию. Когда кто-то говорит что-то критически важное, мы принимаем это близко к сердцу и считаем еще одним доказательством того, что мы недостаточно хороши.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016