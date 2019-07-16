Климкин считает ловушкой российский вариант освобождения моряков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России в любой момент освободить захваченных украинских моряков. Об этом Климкин заявил в интервью «Настоящему времени» в ответ на вопрос, чем опасно их возвращение в Украину в качестве осужденных, как предлагала Россия.

«Во-первых, сами наши моряки не признают, что могли даже теоретически совершить какое-то преступление. Они военнопленные... Есть позиция всего мира, есть решение Международного трибунала, что они должны быть освобождены. Безотлагательно и безоговорочно. И я очень аккуратно скажу: существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России их освободить в любой момент. Для этого необходимо только политическое решение в Москве. Но Россия этого не делает», — сказал Климкин.

Он отметил в этом контексте, что Украина отказывается от предложенного Россией варианта освобождения захваченных моряков, потому что это «вопрос для нас и чести моряков, и чести государства, и вопрос международно-правовой позиции государства».

«Если примем их условия по морякам — Россия тогда этим воспользуется относительно нашей позиции по Крыму, нашей позиции в международных судах, относительно всего, куда мы идем. И скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос», — подчеркнул министр.

Он отказался комментировать заявление экс-президента Петра Порошенко о том, что он дает 90% на то, что моряки будут освобождены до выборов 21 июля.

«Это его (Порошенко — ред.) заявление... Но я бы сказал, что контакты президента России с лидерами других стран дают мне основания сказать, что вопрос будет решен. Но когда и как — я сказать не могу и не хочу», — заметил Климкин.

Напомним, 25 июня МИД России направил Украине ноту, в которой содержится предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования украинских моряков согласно российскому законодательству. Украинская сторона отвергла такое предложение.

Климкин констатировал, что нота МИД России об условиях освобождения пленных украинских моряков была ничем иным, как очередной дипломатической и правовой ловушкой. По его словам, Россия фактически предъявила Украине три условия: признать, что украинские моряки могли совершить преступление; признать правомерность судебного процесса над ними по российскому законодательству; «прогнуться» перед российским уголовно-процессуальным кодексом и косвенно признать аннексию Крыма.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу украинского МИД, заявив, что Климкин не обсудил с ним ответ на ноту России относительно моряков.