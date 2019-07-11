Министр заявил о невозможности выплат пенсий жителям ОРДЛО

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что пока невозможно выплачивать пенсии украинцам, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.
«Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины», — сказал он в эфире проекта «Радио Свобода» «Радио Донбас.Реалии» в среду.
По словам министра, вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связан не только с банковской системой, но и с уплатой налогов.
«Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что „отжали“ предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги... Предприятия, которые там работали, до последнего дня платили налоги в бюджет Украины», — добавил министр.
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