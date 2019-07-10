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Гройсман считает, что суд не отменял тарифы на газ – деньги возвращать не будут

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Гройсман считает, что суд не отменял тарифы на газ – деньги возвращать не будут

Заявления о подтверждении судом незаконности постановления Кабинета министров Украины № 315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), являются предвыборными манипуляциями, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Речь идет о решении (суда — Ред.), которое отменяет решение, которое уже несколько лет не является действующим вообще. Поэтому оно и было отменено. Я считаю, что это абсолютно предвыборная манипуляция, и мы знаем, кто стоит за этим, какой человек», — сказал Гройсман в Харькове в среду, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, решения суда не влечет за собой возмещение людям переплат за газ

«Это очередное обещание, которое никем не будет выполнено, потому что отменено решение, которое было не действующим. Это правда, все остальное фантазии... очередная ложь», — сказал Гройсман.

Как сообщалось, в марте 2019 года Окружной административный суд Киева по иску лидера партии ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко и общественного движения «Тарифная мобилизация» признал противоправным и недействительным постановление правительства № 315.

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8 июля Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале IСТV сообщила, что Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабинета министров и подтвердил законность решения коллегии судей Окружного админсуда Киева. "

По ее мнению, поскольку суды доказали, что тарифы были подняты незаконно, а неправомерное правительственное постановление действовало два с половиной года, то люди имеют право на возмещение переплат.

Владимир Гройсман, цена на газ, тарифы ЖКХ
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Среда, 10 июля 2019
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