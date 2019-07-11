Социологи зафиксировали рекордный для населения Украины уровень оптимизма

Треть украинцев считают, что страна движется в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 6-10 июля 2019 года, обнародованные на сайте.
35% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 39% — в неправильном, 26% — не определились по этому вопросу.
Отмечается, что лучше оценивают направление развития страны на Западе, хуже всего — на Востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели «Слуги народа».
Согласно графику, уровень положительного оценивания движения страны начал расти с апреля. Всего же за 8 лет подобный уровень оптимизма наблюдался в апреле 2014-го — 34%.
В течение 6-10 июля методом личного формализованного интервью (face-to-face) социологи опросили 2000 респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
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