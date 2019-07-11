Зеленский попросил Молдову об экстрадиции экс-судьи Чауса

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Молдовы посодействовать в экстрадиции экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Об этом заявил глава государства во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдовы Майей Санду, передает РБК-Украина.
По словам президента, Молдова пообещала поспособствовать данному процессу.
«Я поднял вопрос об экстрадиции в Украину печально известного экс-судьи Чауса. Наши партнеры пообещали способствовать этому процессу», — заявил президент.
Отметим, бывшего судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тыс. долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная рада оперативно не рассмотрела данный вопрос. В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям.
Напомним, 28 ноября 2017 года Высший совет правосудия уволил Николая Чауса, обвиняемого во взяточничестве, с должности судьи Днепровского районного суда Киева.
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