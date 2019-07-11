Кампания Кивалова в соцсетях вызвала откровенные насмешки

Компания СОЦИОПОЛИС провела исследования, согласно которым по 135 округу с серьезным отрывом выигрывает кандидат от партии Слуги народа Алексей Леонов. Так за него готовы проголосовать более 28% респондентов, в то время как Кивалова поддерживают только 20%.

Как сообщают Комментарии, вероятнее всего, повлияли на ход кампании Кивалова, и последний решил попытаться выглядеть моложе, чем есть.

Пользователи соцсетей очень резко отреагировали на подобные приемы.

"Видимо, дедушка совсем сошел с ума. Скоро откровенный стриптиз будем лицезреть на экранах от депутата, который уже 20 лет не слазит со своего кресла",- написал один из пользователей facebook.

"Решил, что терять то уже нечего, и в принципе осталось только до гола раздеться. Сергей Васильевич, оставьте молодость молодым. Вам уже давно никто не верит",- написали под публикацией кандидата.

Согласно данным соцопроса, рейтинг Кивалова среди людей пенсионного возраста также продолжает падать. Ситуация вероятнее всего не изменится уже до самих выборов, однако новых перлов от Кивалова с нетерпением ждут все юмористические паблики Одессы.