Криптотрейдеры перестали верить в победу Трампа на выборах

На криптодеривативной бирже FTX, где торгуются фьючерсы TRUMP и BIDEN, выступление действующего президента США на дебатах вызвало резко негативную реакцию и привело к падению цены его контракта на 10%. На криптовалютных рынках предсказаний, например, на Polymarket, также не поддерживают Дональда Трампа. Почти 55% участников считают, что он не выиграет на президентских выборах, пишет Cointelegraph.

В феврале, когда биржа FTX только добавила фьючерсы на каждого из кандидатов в президенты США, уровень поддержки Трампа оценивался в $0,618. Это означает, что 61,8% пользователей площадки ожидали переизбрания действующего президента. Теперь показатель опустился до $0,402 или до 40,2%.

К итогам выборов цена одного из фьючерсов поднимется до $1, а другие — обесценятся. Сейчас по ним можно открывать длинные и короткие позиции.

Биржа FTX зарегистрирована на Антигуа и Барбуде, она в принципе не открывает счета для граждан, постоянно проживающих в США. Контракты же, связанные с американскими выборами, недоступны не только жителям США, но и ЕС, Великобритании, Канады, Гонконга, Сингапура, Турции и ряда других юрисдикций. Для Китая, Индии, Тайваня, Вьетнама ограничения не прописаны.