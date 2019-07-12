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В ГБР подтвердили обыски в ГФС и рассказали причину

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В ГБР подтвердили обыски в ГФС и рассказали причину

Госбюро расследований расследует возможные незаконные действия топ-чиновников ГФС — чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из производителей табачной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции.

Кроме того, руководством ГФС принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Через эти действия государственный бюджет возможно недополучил средства в сумме около 630 млн грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 июля следователи провели обыски в Государственной фискальной службе и на Харьковской таможне ГФС , а также изъяли документы в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

ГБР начало уголовное производство по ч. 2. ст. 367 УК (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее особо тяжкие последствия).

Ранее ряд СМИ сообщили, что ГБР проводит обыски в Государственной фискальной службе.

Сообщалось, что следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией «Филип Моррис» (производитель табачной продукции) и Украиной.

В 2015 году «Филип Моррис Украина» начала применять специальный таможенный режим переработки на таможенной территории Украины для дальнейшего экспорта продукции.

Для этого компания получила соответствующее разрешение от Харьковской таможни ГФС.

В рамках этого режима «Филип Моррис Украина» получила право на условное освобождение от украинской ввозной пошлины и других налогов на импорт материалов для переработки компанией сырья, продукция из которой подлежала реэкспорту.

Общая стоимость готовой продукции, которая была произведена и экспортирована в режиме переработки на таможенной территории Украины в течение апреля 2015 — марта 2016 года, составила 87 млн евро.

В марте 2016 года, когда срок действия разрешения на применение таможенного режима переработки почти истек, Главное управление Государственной фискальной службы в Харьковской области инициировало налоговую проверку с целью поставить под сомнение правомерность применения режима к операциям, осуществленных «Филип Моррис Украина» в режиме переработки.

По результатам проверки компания получила налоговые уведомления-решения на общую сумму 635 млн грн, что включает доначисления ввозной пошлины, дополнительной ввозной пошлины, НДС, штрафов и пени.

После безуспешного обжалования в административном порядке в органах ГФС, а также в суде первой инстанции, четыре компании Филипп Моррис («Филип Моррис Интернэшнл Инк. (США)», «Филип Моррис Глобал Брэндс Инк.» (США), «Филип Моррис Брэндс Сарл» (Швейцария), «Филип Моррис Украина») подали правительству Украины Сообщение об инвестиционном споре.

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5 декабря 2018 года Кабинет Министров принял распоряжение о подписании Мирового соглашения между упомянутыми компаниями и государством Украина.

В апреле 2019 года стало известно, что судебное дело между Государственной фискальной службой и «Филип Моррис Украина» на 635 миллионов гривен закрыто вследствие отмены налоговых уведомлений—решений.

ГФС, ГБР
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