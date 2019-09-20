В Кабмине, ГФС и Минюсте обыски: ГБР ищет документы, связанные с «Philip Morris Ukraine»

Происходят обыски и массовое изъятие документации в Кабинете министров, Государственной фискальной службе (ГФС) и Министерстве юстиции.
Ситуация связана с уголовным делом, в котором фигурирует компания «Philip Morris Ukraine» и ее топ-менеджмент, сообщает КП в Украине.
На этой неделе были проведены обыски и изъятия документов по уголовному делу, в котором фигурирует табачный холдинг «Philip Morris Ukraine». Обыски проходят в самой компании, в правительстве, в ГФС и Минюсте, а причастных к делу вызывают на допросы.
Против топ-менеджмента компании также возобновлены уголовные дела из-за неуплаты налогов.
Все действия происходят в рамках судебного постановления, вынесенным Октябрьским районным судом Полтавы. Постановление опубликовано в Единственным государственном реестре судебных решений.
Как стало известно, происходящее связано с историей полугодичной давности. В декабре 2018 года правительство заключило соглашение с компаниями-филиалами «Philip Morris Ukraine». Оно предусматривает защиту инвестиций компании от прямой или косвенной экспроприации и защиту от необоснованных мер. В январе 2019, в исполнение распоряжения Кабмина, ГФС подписало соглашение с табачной корпорацией, что дало ей возможность продолжить работу в Украине.
Однако, в июле появилось сообщение о проведении Государственным бюро расследований (ГБР) обысков в офисе ГФС, а в официальном комментариипресс-службы ГБР отмечалось, что они связаны с деятельностью международных производителей табачной продукции. Более того, Бюро арестовало документацию компании.
В бизнес среде неприятно удивлены ситуацией и указывают, что такой подход правительства и агрессивное поведение ГБР может иметь огромные последствия. Силовики вышли за пределы расследования факта нарушений ГФС и ставят под сомнение заключенное ранее Мировое соглашение, о чем уже есть судебные решения.
Напомним, что «Philip Morris Ukraine» входит в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны уже несколько лет подряд. Так, в прошлом году компания заплатила в бюджет 14,8 млрд грн. «Philip Morris Ukraine» — ведущая международная табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет, продукция которой продается в более чем 160 странах мира, вышла на украинский рынок в 1994 году.
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