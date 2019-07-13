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Зеленский предложил приостановить экоинспекции в морских портах

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Зеленский предложил приостановить экоинспекции в морских портах

Президент Украины Владимир Зеленский предложил приостановить проверки судов в морских портах Украины сотрудниками Государственной экологической инспекции на два месяца до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы.

«Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим, будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и т.д., но пока что нормальное решение, правоохранительные органы нам сейчас помогут с этой ситуацией, а вы можете пока запретить вход. У нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за эти два месяца», — сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе, передает Интерфакс-Украина.

Отвечая на замечание о том, что будет страдать экология Черного моря, Зеленский сказал: «Если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил».

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Ранее украинские портовые компании неоднократно информировали о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах.

порты, Госэкоинспекция, Владимир Зеленский
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