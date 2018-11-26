В РФ уверяют, что все раненые украинские моряки остаются в Керчи

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что раненные в ходе захвата судов ВМС Украины украинские моряки находятся в Керчи, никто их в Москву не переводил.
«Это не соответствует действительности. Они находятся в первой керченской больнице, их три человека, им оказывается медицинская помощь, и их жизни, со слов врачей, ничего не угрожает», — сказала она, отвечая журналистам на вопрос о сообщениях о якобы переводе их на лечение в Москву.
Москалькова также сообщила, что попросит крымского омбудсмена Людмилу Лубину посетить задержанных украинских моряков.
"Я обращаюсь к ней, чтобы это оперативно было сделано, и при необходимости оказать морякам гуманитарную помощь«,- добавила она.
Напомним, накануне в Азовском море произошел инцидент с артиллерийскими катерами «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовым буксиром «Яны Капу» ВМС Украины. Российские пограничники открыли огонь по украинским кораблям. В результате обстрела пострадали три моряка.
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