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СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против подчиненной Супрун

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СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против подчиненной Супрун

Дело, которое завели на директора «Государственного экспертного центра» Министерства здравоохранения Украины Татьяну Думенко, непосредственно связано и с исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляной Супрун. Об этом пишет издание Информатор.

Там напомнили, что в команде скандальной Уляны Супрун есть несколько незаменимых людей, без которых ей было бы сложно выполнять свои обязательства перед зарубежными кураторами. Одна из таких лучших подруг почти министра – Татьяна Думенко, возглавляющая «Государственный экспертный центр». Это организация–монополист на рынке сертификации лекарств в стране. То есть, без разрешения Думенко в страну не смогут завести даже лекарство от СПИДа. Ведь это будет нарушением закона.

И именно благодаря Думенко в Украине регистрируют просроченные и некачественные лекарственные средства, которые поставляет транснациональная фармацевтическая мафия, отмечают журнашлисты

Завозят нам, как стране третьего мира, лекарства, от которых отказались все цивилизованные страны. И сертифицирует их Думенко. Об этом регулярно пишут СМИ и заявляют эксперты рынка, а также народные депутаты, в частности, глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. И вот – СБУ совместно с ГБР открыли уголовное дело на Татьяну Думенко.

Как сообщает издание, ее обвиняют в растрате государственных средств: Думенко расторгла арендный договор с одним предприятием и заключила заведомо невыгодный для «Государственного экспертного центра» другой. Если простыми словами, то арендная площадь уменьшилась в два раза, а стоимость аренды – значительно увеличилась.

Материальный ущерб предприятию оценивается в 1,4 миллиона гривен. Что подтверждено ревизией КРУ и соответствующей экономической экспертизой.

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Это уголовное производство можно назвать первым «звоночком» от правоохранителей для Татьяны Думенко, да и для всей команды «медицинских реформаторов» под руководством Уляны Супрун. Запрос в обществе на расследование махинаций Минздрава очень высок, власть поменялась, а значит, вполне вероятно, что скоро появятся другие уголовные производства. Тем более, что поводов Супрун и ее команда дают предостаточно, напоминают журналисты.

Ульяна Супрун, Татьяна Думенко
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