Зеленский пока не готов говорить о досрочных местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился по вопросу о том, целесообразно ли проводить внеочередные местные выборы.
«Я не знаю, я думаю», — сказал Зеленский в среду в Харькове, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина» о его позиции по целесообразности проведения внеочередных местных выборов с учетом того, что его сторонники озвучивают разные мнения.
По словам президента, есть аргументы как за, так и против.
«Я думаю, что может быть слишком много выборов в эти сроки. Мне так кажется пока что. Но посмотрим, как будут работать все местные люди. Потому что пока я проехал несколько областей и вижу, что с ними очень сложная ситуация, у меня очень сложный диалог. Поэтому, может быть, и решим (проводить внеочередные местные выборы — Ред.)», — сказал Зеленский.
Отвечая на реплику о том, что члены его команды Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков высказали противоположные точки зрения по этому вопросу, он ответил: «Я мудрый. Я услышу каждого из них и выберу правильный вариант»
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