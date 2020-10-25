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Зеленский дал совет, за кого голосовать на местных выборах

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Зеленский дал совет, за кого голосовать на местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на местных выборах украинцам стоит поддерживать тех людей, кому они доверяют, и кто может что-то сделать на местах.

«Что касается рейтингов, я еще раз вам хочу сказать — увидим все цифры. Для меня важно, прежде всего, как для любого украинца, чтобы мы выбирали тех людей, которым мы доверяем. Это — местные выборы. Важно, что эти люди могут сделать на местах», — сказал он в воскресенье в Киеве после голосования на местных выборах.

Президент хотел еще дополнить свой ответ, но из-за несколько раз перебивших его другими вопросами журналистов завершил брифинг.

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В Украине 25 октября проходят местные выборы и инициированный президентом Украины опрос. Зеленский прибыл на участок для голосования вместе с супругой Еленой. После окончания голосования они приняли участие в опросе.

местные выборы, Владимир Зеленский
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