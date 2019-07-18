В ГБР заявили о причастности нардепов к незаконным схемам с использованием ОВГЗ

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет, что сумма убытков от незаконных схем с использованием облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) составляет десятки миллионов долларов.

«В настоящее время у нас есть информация о расхищении и злоупотреблении при отчуждении и покупке государственных облигаций. По предварительным данным сумма убытков составляет десятки миллионов долларов, и к этой схеме также причастны народные депутаты Украины», — рассказал Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Украины в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее время уголовное производство находится на начальной стадии.

«Обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих производствах», — добавил он.

Как сообщалось, СБУ в октябре 2018 года провела серию обысков в офисах ряда профучастников фондового рынка и по месту жительства их должностных лиц. По утверждению следователя, должностные лица Укргазбанка, Альфа-банка и банка «Альянс» в сговоре с должностными лицами биржи «ПФТС» и «Украинская биржа», а также ООО «Универ Капитал», ООО «КУА «Универ Менеджмент», ООО «И-Инвест», ЧАО «Мастер Брок», ООО «Навигатор-инвест», ЧАО «Инвестиционная финансовая компания «Арт Капитал» (все — Киев), кипрских компаний Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и физлицами в 2017-2018 гг. совершили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета» с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

В начале марта этого года Нацбанк заявил о распространении в стране схемы, особенно среди публичных деятелей и связанных с ними лиц, по получению инвестиционной прибыли с целью искусственного формирования доходов для дальнейшей их легализации во время декларирования. Регулятор указал, что речь идет о так называемых «циклических операциях», особенностью которых является покупка и продажа одних и тех же ОВГЗ в течение короткого промежутка времени, в том числе одного рабочего дня.

Нацбанк рекомендовал банкам уделять особое внимание мониторингу подобных финансовых операций, в том числе ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации «грязных» денег.