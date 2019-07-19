В РФ считают, что им ничто не запрещает выдавать свои паспорта гражданам Украины

Минские соглашения не предполагают никакого запрета на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, но в них включены конкретные политические требования, игнорируемые властями Украины. Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Волкер ранее назвал решение об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины противоречащим духу минских соглашений.
«Господин спецпредставитель США забывает, что Москва не является стороной минских соглашений, где, кстати, нет никаких запретов в части российских паспортов. Там есть вполне конкретные положения, в том числе по политической части — особый статус двух регионов, выборы, конституционная реформа, децентрализация. Все это до сих пор откровенно саботируется украинскими властями», — сказал Слуцкий.
По его словам, именно на это американскому дипломату стоит обращать внимание, «как и на принятый в агонии ушедшим режимом Порошенко дискриминационный языковой закон, который еще больше отбросил Донецк и Луганск от Киева». «Предоставление же гражданства является суверенным правом России и полностью соответствует международно-правовым нормам», — считает российский депутат Слуцкий.
Напомним, что президент России Владимир Путин 17 июля своим указом увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Согласно документу на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», но и жители этих областей в целом.
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