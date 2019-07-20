Саудовская Аравия согласилась разместить американские войска

Король Саудовской Аравии Салман одобрил размещение в стране американского военного контингента, сообщает агентство Reuters. Одновременно о планах переброски солдат в регион сообщил Пентагон.
В заявлении Министерства обороны США грядущая отправка военнослужащих в Саудовскую Аравию объясняется необходимостью "обеспечить дополнительное сдерживание на фоне новых возникающих угроз.
Источник Reuters указал, что в Саудовскую Аравию планируется отправить 500 военнослужащих. Такое решение объясняется в том числе ухудшением отношений между США и Ираном.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Он отметил, что дрон приблизился к американскому десантному кораблю USS Boxer на расстояние 900 м, игнорируя предупредительные сигналы.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя выступление американского президента, заявил, что в Тегеране ничего не знают о потере беспилотника.
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