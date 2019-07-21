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Коррумпированные иностранцы без проблем получают «золотые визы» в Британии

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Коррумпированные иностранцы без проблем получают «золотые визы» в Британии

Иностранные миллионеры могут попросту купить доступ к британским паспортам, используя некорректную схему Министерства внутренних дел Британии для сверхбогатых.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующее расследование провели The Sunday Times и Dispatches Channel 4.

Расследование показало, что Министерство внутренних дел, отвечающее в Британии за визовую политику, проводит поверхностные проверки для состоятельных иностранцев, которые выделяют 2 млн фунтов стерлингов для получения гражданства по схеме «золотой визы» в Великобритании.

Журналисты сняли на видео рассказы юридических и финансовых консультантов, которые хвастались своей ролью в обеспечении «золотых виз» для иностранных клиентов-миллионеров, упоминая окружение российского президента Владимира Путина и китайских военных.

Консультанты сообщили журналисту, что они помогли получить «золотые визы» для члена семьи Каддафи, сына коррумпированного министра правительства Таиланда, египтянина, обвиненного в коррупции, эритрейца с возможными связями с военными сделками в Анголе и миллионеров из Ирана и Ирака, чей бизнес пострадал от санкций.

Один из них сказал, что «было проще простого» обойти антикоррупционные проверки Министерства внутренних дел, заявив, что чиновники, проводившие проверку, были неподготовленными выпускниками школ, которые использовали поиски в Google.

МВД Британии в декабре прошлого года ненадолго приостановило действие этой схемы из-за опасений, что она использовалась организованными преступными группировками и отмывателями денег, но несколько дней спустя она ее вернули. Источники сообщают, что восстановления потребовало Министерство финансов.

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Схемой, которая требует вложения минимум 2 млн. фунтов стерлингов в британскую компанию, воспользовались более 11 000 человек с момента ее создания в 2008 году. Официально называемая «виза инвестора первого уровня» дает состоятельным иностранцам право жить в Великобритании и возможность позже подать заявку на полное гражданство и получить паспорт.

В отличие от других стран, Великобритания не требует от заявителей на получение визы платить 2 млн. фунтов стерлингов правительству и не оговаривает, что эти деньги должны создавать рабочие места в Великобритании. Это позволяет инвесторам забирать деньги обратно за границу после того, как они получили право на постоянное проживание в Великобритании.

Великобритания, виза, золотая виза
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