Запасы газа в ПХГ превысили 15 миллиардов кубометров

По состоянию на утро 21 июля запасы газа в подземных хранилищах достигли 15,018 миллиардов кубометров, осталось добавить 5 миллиардов кубометров.

Об этом 21 июля сообщил в Facebook председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, до конца сезона закачки осталось 86 дней.

Коболев отметил, что транзит газа остается на уровне в 303,8 миллионов кубометров в сутки, что связано с остановкой российским «Газпромом» на ремонт двух ниток «Северного потока», после чего объемы транзита выросли на 25%.

Напомним, что апреле Украина начала закачку газа к следующей зиме.