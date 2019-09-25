Украина накопила нужные запасы газа и готова к зиме

Объем запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Украине превысил 20 млрд куб. м, что должно свидетельствовать об успешной подготовке к зиме. Об этом заявил в среду глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли границу в 20 млрд кубометров газа — это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние девять лет», — написал он в Facebook.

По словам Коболева, запасов газа достаточно, «чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей предстоящей зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину». «Сегодня уже можно сказать — планы по подготовке к непростой зиме нам удалось полностью выполнить», — заключил он.

Ранее глава «Нафтогаз Украины» заявлял, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ на случай прекращения «Газпромом» транзита газа по территории страны после 2019 года. Он сообщал о плане вхождении в следующий отопительный сезон с запасами газа в объеме около 20 млрд куб. м.