Вакарчук признал, что Зеленский ему ничего не предлагал

Представители команды президента Украины Владимира Зеленского не приглашали лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука для переговоров относительно должности премьер-министра. Об этом Вакарчук сказал во время брифинга 22 июля.
«Мне никто ничего не предлагал», — отметил Вакарчук, отвечая на вопрос о намерении Зеленского встретиться по этому поводу.
В то же время он подчеркнул, что комментарии возможны только после объявления официальных результатов выборов.
Напомним, что по результатам выборов «Слуга народа» набирает примерно 43% голосов, а «Голос» — 6,3%.
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