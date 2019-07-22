Вакарчук признал, что Зеленский ему ничего не предлагал

Представители команды президента Украины Владимира Зеленского не приглашали лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука для переговоров относительно должности премьер-министра. Об этом Вакарчук сказал во время брифинга 22 июля.

«Мне никто ничего не предлагал», — отметил Вакарчук, отвечая на вопрос о намерении Зеленского встретиться по этому поводу.

В то же время он подчеркнул, что комментарии возможны только после объявления официальных результатов выборов.

Напомним, что по результатам выборов «Слуга народа» набирает примерно 43% голосов, а «Голос» — 6,3%.