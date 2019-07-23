В США придумали IQ-тест из трех вопросов

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик в рамках исследовательской работы придумал самый короткий IQ-тест, который состоит из трех вопросов. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, тест был придуман еще в 2005 году, однако исследовательская работа ученого недавно появилась в интернете, вызвав огромный интерес общественности. IQ-тест в рамках исследования прошли более 3 тыс. человек, но лишь 17% смогли правильно ответить на все вопросы.

Первый вопрос теста звучит следующим образом: теннисная ракетка и теннисный мячик вместе стоят $1,1. Ракетка дороже мяча на $1. Сколько стоит мяч?

Второй вопрос: пять машин на текстильной фабрике производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

Третий вопрос: на озере растут кувшинки. Каждый день их количество удваивается. Полностью кувшинки покрывают всю поверхность озера за 48 дней. За сколько дней они покроют половину озера?

По словам профессора, на первый взгляд складывается впечатление, что тест слишком легкий. Фредерик отметил, что при объяснении ответов логику понять легко, однако для правильного решения необходимо отказаться от того, что первое пришло на ум.

В исследовании отмечалось, что самыми распространенными ответами были 10 центов, 100 минут и 24 дня, которые на самом деле неверны. Правильными являются — пять центов, пять минут и 47 дней.