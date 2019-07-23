В Госдепартаменте США похвалили украинские выборы

Госдепартамент США считает состоявшиеся в Украине досрочные выборы в Верховную Раду доказательством приверженности украинского народа демократическим идеалам. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
«Мы поздравляем украинский народ с мирными и историческими парламентскими выборами, прошедшими в эти выходные, которые принесли четкий результат и доказали приверженность украинцев демократическим идеалам», — говорится в распространенном заявлении.
Руководитель пресс-службы Госдепа также отметила, что ведомство приветствует предварительные выводы ОБСЕ о том, что выборы прошли в атмосфере уважения к фундаментальным правам и свободам. «Мы будем работать с новым украинским правительством и народом Украины в их стремлении провести реформы, имеющие большое значение для обеспечения Украине успеха», — отметила Ортэгус.
Она также указала на то, что Соединенные Штаты сохраняют свою неизменную поддержку Украины перед лицом российской агрессии. «Мы продолжаем поддерживать жителей Украины, поскольку они строят сильную, успешную, демократическую страну, защищенную в пределах ее международно признанных границ», — отмечается в документе.
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. После подсчета свыше 90% протоколов партия «Слуга народа» получает в будущей Раде 253 места при большинстве в 226, не нуждаясь теперь в создании коалиции.
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