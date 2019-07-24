За полгода недопоступления в общий фонд госбюджета составили 42,7 млрд гривен, - Счетная палата

В результате недопоступлений доходов, государственных заимствований и средств от приватизации государственного имущества, план поступлений общего фонда госбюджета в первом полугодии 2019 не выполнен на 42,7 млрд гривен.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передают Українські Новини.

«Итоги выполнения Государственного бюджета за первое полугодие снова не радуют. За шесть месяцев план расходов общего фонда госбюджета не выполнен почти на 43 млрд гривен», — сообщил он.

Пацкан также отметил, что больше всего не проведены в запланированных объемах расходы на обслуживание государственного долга — на 8,7 млрд гривен, а также на предоставление трансфертов местным бюджетам — на 4,8 млрд гривен.

Он подчеркнул, что не были проведены в запланированных объемах расходы по бюджетным программам, главными распорядителями которых являются четыре министерства.

«Общий фонд государственного бюджета за это время выполнен с дефицитом 8,7 млрд гривен, хотя предполагалось — 23 млрд гривен», — сообщил он.

Меньший показатель дефицита обусловлен невыполнением плана расходов.

Проблемы и с выполнением плана доходов.

«Несмотря на рост экономики — невыполнение плана по общему фонду на 28 млрд гривен», — говорится в сообщении.

В Счетной палате убеждены, что если эти тенденции будут сохраняться, то риски невыполнения государственного бюджета по итогам года будут увеличиваться.

Как сообщалось ранее, количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2019 год выросло на 10% или на 136 юрлиц до 1,5 тыс. Кроме того, киевлянка заплатила рекордные 120 млн грн налога на доходы физлиц.

Тем временем в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков в госбюджет в 2018 лидируют газовики и энергетики.