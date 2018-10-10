Общий фонд госбюджета «недобрал» уже почти 100 миллиардов

Объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета с начала 2018 года растет и по итогам трех кварталов 2018 года составляет 93,6 миллиарда гривен. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.
«По данным оперативной информации Государственной казначейской службы, поступления общего фонда государственного бюджета меньше плана на отчетный период на 93,6 млрд грн, или 11,1%», — отметил Пацкан.
При этом план доходов общего фонда в январе-сентябре этого года не выполнен на 17,2 млрд грн, или 2,8%.
Поступления от заимствований за этот период составляли 135,6 млрд грн, что меньше плана отчетного периода на 66,5 млрд грн, или 32,9%. Эти поступления получены в первую очередь от размещения облигаций внутреннего государственного займа.
В то же время, при запланированном еще на первый квартал этого года привлечении средств из внешних источников в сумме 56 млрд грн, только в августе от размещения краткосрочных облигаций внешнего государственного займа получены 19,4 млрд грн, или только 21,5% плана отчетного периода.
«Кроме того, провалено выполнение плана поступлений от приватизации государственного имущества. При плане 10,7 млрд грн получены только 77,3 млн грн, или 0,7% плана», — подчеркнул Пацкан.
В то же время, больше плана на 0,7 млрд поступили средства от возвращения кредитов, предоставляемых из государственного бюджета.
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