Eni открыла газоконденсатное месторождение на шельфе Вьетнама

Итальянская Eni в результате бурения разведочной скважины на блоке 114 на шельфе Вьетнама открыла газоконденсатное месторождение на участке Кен Бау (Ken Bau).

«Результат бурения скважины указывает на значительные потенциальные запасы углеводородов месторождения», — говорится в сообщении итальянской компании.

Разведочная скважина Ken Bau 1X пробурена на глубине 95 м ниже уровня воды и достигает глубины в 3,606 км.

Ранее эта скважина была законсервирована из-за технических проблем. В начале 2020 года Eni планирует развернуть буровую кампанию на месторождении, чтобы полностью оценить потенциал сделанного открытия.

Eni Vietnam владеет 50%-ной долей и является оператором блока 114, оставшиеся 50% принадлежат Essar E&P.

Eni в настоящее время управляет четырьмя блоками во Вьетнаме, расположенными в бассейнах Сон Хонг (Song Hong) и Фу Кхань (Phu Khanh) (шельф центрального Вьетнама).