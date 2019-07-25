Войти
В Украине будут вакцинировать взрослых от столбняка и дифтерии
официально
В Украине будут вакцинировать взрослых от столбняка и дифтерии
Зеленский встретился со своими будущими депутатами
выборы
Зеленский встретился со своими будущими депутатами

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Моряки с задержанного в Украине танкера выехали в Молдову

71
Моряки с задержанного в Украине танкера выехали в Молдову

Десять моряков с задержанного в Украине российского танкера Nika Spirit пересекли границу с Молдовой. Об этом сообщила уполномоченному по правам человека при президенте России Татьяне Москальковой ее украинская коллега Людмила Денисова.

«Экипаж российского танкера пересек границу Молдавии, откуда вылетит в Россию», — сообщили «РИА Новости» в аппарате российского омбудсмена.

Ранее пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов сообщил РБК, что никаких обвинений российским морякам предъявлено не было и они на автобусе выехали из Измаила в Молдову, откуда должны вылететь в Россию.

Читайте также: У шести кандидатов от «Слуги народа» победу украли двойники

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины объявила о задержании в порту Измаила российского танкера, который, по ее данным, в ноябре 2018 года использовался для того, чтобы заблокировать Керчь-Еникальский канал и не пропустить по Керченскому проливу направлявшиеся из Черного моря в Азовское три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу». После этого украинские военные корабли были захвачены российскими пограничниками, а их экипажи в настоящее время находятся под стражей.

отношения с Россией, Nika Spirit
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016