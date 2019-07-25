Моряки с задержанного в Украине танкера выехали в Молдову

Десять моряков с задержанного в Украине российского танкера Nika Spirit пересекли границу с Молдовой. Об этом сообщила уполномоченному по правам человека при президенте России Татьяне Москальковой ее украинская коллега Людмила Денисова.
«Экипаж российского танкера пересек границу Молдавии, откуда вылетит в Россию», — сообщили «РИА Новости» в аппарате российского омбудсмена.
Ранее пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов сообщил РБК, что никаких обвинений российским морякам предъявлено не было и они на автобусе выехали из Измаила в Молдову, откуда должны вылететь в Россию.
В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины объявила о задержании в порту Измаила российского танкера, который, по ее данным, в ноябре 2018 года использовался для того, чтобы заблокировать Керчь-Еникальский канал и не пропустить по Керченскому проливу направлявшиеся из Черного моря в Азовское три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу». После этого украинские военные корабли были захвачены российскими пограничниками, а их экипажи в настоящее время находятся под стражей.
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