«Цирк и шоу превыше всего»: глава Окружного админсуда Киева прокомментировал вчерашние обыски

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает вчерашние обыски в суде местью со стороны бывшей власти и погрязших в коррупции и несостоятельности руководителей правоохранительных органов. А записи разговоров, которые представила НАБУ, — грубым монтажом. Об этом судья написал сегодня на своей странице в Facebook.

«Цирк и шоу превыше всего. Это я о вчерашних событиях в ОАСК. Что же было вчера? Обыск, но... Во-первых, обыскивали суд якобы по делу Майдана, но на самом же деле обыскивали кабинеты помощников судей с целью отыскать находящиеся в производстве ОАСК дела по ВККС. При чем тут дела Майдана и ВККС не понятно. Опять смешались в кучу кони, люди. Где-то я это уже видел. Во-вторых, что бы не говорили режиссёры вчерашних событий, но работа суда была заблокирована», — отметил он.

Вовк считает грубой подделкой так называемые «записи» разговоров.

«Кто-то действительно поверил в подлинность этих смешных болталок? Кстати, почти за 28 лет независимости страны, сколько этих пленок было и откуда их только не доставали: и с под дивана, и с аквариума. В этот раз для аудио-спектакля выбрали меня. Ну, что я могу сказать? Я польщен. Это прямое признание авторитета. Так вот. Не верьте ни единому слову! Все ложь, от начала и до конца. Оно даже звучит как-то так смешно, я б сказал их текст (сценарий) „по-деб*льному написан“. В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время. Да, голоса похожи на голоса суддей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. Это же слышно по-разному шуму на фоне, ведь очень грубо, не профессионально сделан монтаж. Видимо, особо не заморачивались, на скорую руку склепали. Тут никакая экспертиза не нужна», — считает судья.

Настоящей причиной внимания к суду Вовк называет месть со стороны «проигравшей власти и одиозных дискредитированных погрязших кто в коррупции, кто в собственном пиаре и несостоятельности руководители правоохранительных органов и структурных подразделений».

«Я и ранее помню и их потуги направленные на достижение главного для них эффекта — давление на суд и меня лично. Мне понятны потуги и агония ушедшей бесславно власти и ее желание остаться на плаву. Для этого будущий яркий фигурант резонансных коррупционных дел не брезгует методами. К ним относятся обыски в кабинетах помощников судей по санкции районного суда города Чернигова, состоящего только из вступительной и резолютивной частей. А к этим бесполезным обыскам в суде практически привыкли: на моей памяти это уже 4-ый», — отметил глава админсуда.

Он заверил, что все, что он делает, находится в абсолютно правовом поле, «все — исключительно по букве закона». Павел Вовк заявил, что адвокатами уже подготовлены и поданы заявления в соответствующие органы «для дачи правовой оценки действиям исполнителей этого политического заказа».

«И я добьюсь ответственности для виновных, сколько бы времени и сил это не заняло.

Могу сказать одно: недождетесь. Никто не заставит судей ОАСК писать под диктовку нужные вам решения. Это так же точно, как и то, что за фальсификации разговоров придется ответить», — заявил глава суда.

Также он рассказал, что ему вчера позвонило вчера огромное количество людей, больше, чем в День рождения.

«Я очень благодарен всем за слова поддержки. Ну а тем, кто злорадствует — вспомните, кто хорошо смеется? Тот, кто смеется последним», — написал Вовк.

Напомним, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели обыски в помещении Окружного административного суда Киева. Позже руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении относительно руководства и четырех судей суда по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей. Однако пока эти подозрения не были вручены.