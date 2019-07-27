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Путин спустился на батискафе на дно Финского залива

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Путин спустился на батискафе на дно Финского залива

Президент РФ Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива. Глава российского государства осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга». Погружение на спускаемом аппарате C Explorer 3 продлится около часа, сообщает ТАСС.

Глубина погружения — около 50 м. Во время него в присутствии Путина на месте гибели подлодки один из водолазов установит памятную табличку. После этого будет приглушен свет от всех источников и участники церемонии почтят память погибших подводников минутой молчания.

Подлодка Щ-308 «Семга» была заложена в 1930 году на заводе «Красное Сормово». В 1935 году она была включена в состав Балтийского флота. В сентябре 1942 года подлодка заняла позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море, позже ее командир доложил об уничтожении трех транспортных судов противника общим водоизмещением 16 тыс. тонн. Однако «Семга» получила повреждения и из похода уже не вернулась.

2 мая 2018 года остов подлодки был обнаружен при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. После идентификации лодки было установлено, что она погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины на линии минного заграждения «Зеенгель» («Морской еж»). Вместе с подлодкой погибли 40 членов ее экипажа.

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Путин уже имеет опыт глубоководных погружений. Так, в августе 2015 года он опустился в батискафе на более чем 80-метровую глубину во время экспедиции Русского географического общества в Крыму.

В июле 2013 года Путин опускался на батискафе на дно Финского залива у берегов острова Гогланд к месту крушения фрегата «Олег», произошедшего в XIX веке. В августе 2011 года во время посещения археологического раскопа на месте древнегреческого города Фанагория он опустился на дно Таманского залива, откуда поднял две амфоры. Это погружение он совершил с аквалангом.

А впервые Путин нырял с аквалангом в 2009 году на Байкале. Путин тогда погружался также в батискафе «Мир-1» на дно озера.

Владимир Путин, батискаф, Финский залив
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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Кто был никем...

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