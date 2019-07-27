В Москве задержали более 560 человек, двух пострадавших увезла

В связи с митингом за свободные выборы возле здания мэрии Москвы задержано уже 561 человека. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Отмечается также, что двух пострадавших при задержании увезла «скорая помощь».
Так, самый первый задержанный сегодня возле московской мэрии, Константин Коновалов, которому при задержании повредили ногу, был госпитализирован из ОВД «Аэропорт». Позже он написал в Twitter, что у него перелом ноги.
Муниципального депутата Александру Парушину также увезли на «скорой» — ей разбили голову в кровь, и она потеряла сознание.
Об избиении заявил и задержанный муниципальный депутат Константин Янкаускас, которого сейчас его везут в отдел полиции Южное Бутово.
По информации правозащитников, жесткие столкновения между силовиками и участниками акции происходят в Столешниковом переулке. Здесь пострадали и представители СМИ. Так, журналистку РБК ударил сотрудник полиции, а корреспонденту «Медиазоны» заломили руку.
СМИ сообщают, что настоятель храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке открыл двери, чтобы могли пройти заблокированные люди. После этого у церкви поставили двух сотрудников Росгвардии.
Тем временем, полицейские ворвались в студию канала «Навальный Live», который вел трансляцию с акции протеста в центре Москвы. Сообщается, что дверь в студию выпилили.
Сотрудники полиции также пришли в редакцию телеканала «Дождь». Они вручили главному редактору «Дождя» Александре Перепеловой повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.
По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по г. Москве, в акции в центре Москвы приняли участие порядка 3500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров.
Как сообщалось, независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы с 14 июля проводят массовые акции с требованием их регистрации на выборах.
Следственный комитет РФ 24 июля возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома и других избирательных комиссий.
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