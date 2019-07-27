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В Москве задержали более 560 человек, двух пострадавших увезла

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В Москве задержали более 560 человек, двух пострадавших увезла

В связи с митингом за свободные выборы возле здания мэрии Москвы задержано уже 561 человека. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Отмечается также, что двух пострадавших при задержании увезла «скорая помощь».

Так, самый первый задержанный сегодня возле московской мэрии, Константин Коновалов, которому при задержании повредили ногу, был госпитализирован из ОВД «Аэропорт». Позже он написал в Twitter, что у него перелом ноги.

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Муниципального депутата Александру Парушину также увезли на «скорой» — ей разбили голову в кровь, и она потеряла сознание.

Об избиении заявил и задержанный муниципальный депутат Константин Янкаускас, которого сейчас его везут в отдел полиции Южное Бутово.

По информации правозащитников, жесткие столкновения между силовиками и участниками акции происходят в Столешниковом переулке. Здесь пострадали и представители СМИ. Так, журналистку РБК ударил сотрудник полиции, а корреспонденту «Медиазоны» заломили руку.

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СМИ сообщают, что настоятель храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке открыл двери, чтобы могли пройти заблокированные люди. После этого у церкви поставили двух сотрудников Росгвардии.

Тем временем, ​полицейские ворвались в студию канала «Навальный Live», который вел трансляцию с акции протеста в центре Москвы. Сообщается, что дверь в студию выпилили.

Сотрудники полиции также пришли в редакцию телеканала «Дождь». Они вручили главному редактору «Дождя» Александре Перепеловой повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

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По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по г. Москве, в акции в центре Москвы приняли участие порядка 3500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров.

Как сообщалось, независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы с 14 июля проводят массовые акции с требованием их регистрации на выборах.

Следственный комитет РФ 24 июля возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома и других избирательных комиссий.

 

Москва, протесты, пострадавшие
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
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