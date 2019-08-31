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В Москве и Петербурге проходят акции против политрепрессий

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В Москве и Петербурге проходят акции против политрепрессий

В Москве и в Санкт-Петербурге в субботу, 31 августа, проходят несогласованные акции против политических репрессий и в поддержку задержанных в ходе протестных мероприятий в конце июля и в начале августа. Об этом сообщает DW.

В столице РФ к памятнику Грибоедову на Чистых прудах стянули автозаки, туда же подходят активисты, в основном разрозненными группами, собралось много журналистов. Как передает корреспондент DW, у выхода из метро сотрудники полиции проводят дополнительный досмотр. Площадь перед памятником, откуда начнется шествие, почти заполнена, там находятся около 300 человек. По субъективным оценкам, почти каждый третий из собравшихся — сотрудник СМИ.

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Среди участников акции — несколько одиночных пикетчиков. Сначала плакат с надписью «Политзаключенным — свободу! Путинскую ОПГ (организованную преступную группировку. — Ред.) — под суд!» — держала женщина в черной футболке. Позднее в нескольких метрах от нее встала девушка, ее практически сразу плотным кольцом обступили журналисты.

На шествие пришли лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и правозащитник Сергей Мохнаткин, который находится под следствием по делу о неуважении к суду, но все равно решил присоединиться к акции. В толпе были замечены муниципальный депутат Илья Азар и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Люди хлопают, скандируют: «Мы здесь власть!» — и постепенно выдвигаются к Пушкинской площади.

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В Санкт-Петербурге активисты вышли с одиночными пикетами в знак солидарности с протестующими в Москве. Они планируют в течение суток сменять друг друга на улице Правды и Большой Московской в центре города. Пришедшие развернули российские триколоры. Одна из пикетчиц требует закрыть «московское дело».

Либертарианская партия России и муниципальный депутат Елена Русакова подавали заявки на проведение акции 31 августа в Москве, но получили отказ от мэрии. Организаторы оспорили запрет и добились частичного удовлетворения своего иска, однако позже Мосгорсуд отменил постановление. Любовь Соболь тем не менее призвала пройти шествием от памятника Грибоедову к Пушкинской площади.

Москва, протесты, Санкт-Петербург
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