Более 700 человек отпустили из полиции после акции в Москве

В Москве из отделений полиции отпустили не менее 700 человек, задержанных во время несогласованной протестной акции «За честные выборы», следует из данных российского правозащитного ресурса «ОВД-Инфо» по состоянию на 10:30 воскресенья.
Официальные данные полиции — 1074 задержанных. Согласно подсчетам «ОВД-Инфо», в общей сложности 27 июля задержали 1373 человека. Ресурс оценил число доставленных в полицейские участки разных районов Москвы, а также сообщил, что в части из них задержанных отпустили (всех или частично).
Исходя из опубликованных правозащитниками данных, из отделений полиции отпустили минимум 678 человек. По части отделений полиции «ОВД-Инфо» приводит неокончательные данные с формулировками «часть отпустили» или «задержанных постепенно отпускают» без указания точного числа.
На ночь в отделениях оставили минимум 152 человека, подчитали сотрудники ресурса.
В субботу, 27 июля, в Москве состоялась акция «За честные выборы», посвященная поддержке независимых оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу — их до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. Причинами отказа в регистрации оппозиционных кандидатов избирком назвал некачественно собранные подписи в их поддержку.
Акция не была согласована столичными властями.
Инициаторы акции — кандидаты в Мосгордуму, которым отказал Мосгоризбирком, не смогли принять в ней участие. Утром в субботу большинство из них, в том числе Любовь Соболь и Дмитрий Гудков, были задержаны по административному делу о призывах к несанкционированному митингу. Других накануне допрашивали или вызывали на допросы, у некоторых прошли обыски.
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