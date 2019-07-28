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Более 700 человек отпустили из полиции после акции в Москве

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Более 700 человек отпустили из полиции после акции в Москве

В Москве из отделений полиции отпустили не менее 700 человек, задержанных во время несогласованной протестной акции «За честные выборы», следует из данных российского правозащитного ресурса «ОВД-Инфо» по состоянию на 10:30 воскресенья.

Официальные данные полиции — 1074 задержанных. Согласно подсчетам «ОВД-Инфо», в общей сложности 27 июля задержали 1373 человека. Ресурс оценил число доставленных в полицейские участки разных районов Москвы, а также сообщил, что в части из них задержанных отпустили (всех или частично).

Исходя из опубликованных правозащитниками данных, из отделений полиции отпустили минимум 678 человек. По части отделений полиции «ОВД-Инфо» приводит неокончательные данные с формулировками «часть отпустили» или «задержанных постепенно отпускают» без указания точного числа.

На ночь в отделениях оставили минимум 152 человека, подчитали сотрудники ресурса.

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В субботу, 27 июля, в Москве состоялась акция «За честные выборы», посвященная поддержке независимых оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу — их до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. Причинами отказа в регистрации оппозиционных кандидатов избирком назвал некачественно собранные подписи в их поддержку.

Акция не была согласована столичными властями.

Инициаторы акции — кандидаты в Мосгордуму, которым отказал Мосгоризбирком, не смогли принять в ней участие. Утром в субботу большинство из них, в том числе Любовь Соболь и Дмитрий Гудков, были задержаны по административному делу о призывах к несанкционированному митингу. Других накануне допрашивали или вызывали на допросы, у некоторых прошли обыски.

Москва, митинг
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

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Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

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Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
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