Полиция открыла уже 33 уголовных дела за нарушения в день голосования

По состоянию на 17.00 воскресенья полиция открыла 33 уголовных производства в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на выборах в Верховная Раду.
«По состоянию на 17.00 поступило 1614 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составлен 41 протокол об административных правонарушениях, открыто 33 уголовных производства», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в МВД Украины.
18 уголовных дел касаются фактов незаконного использования избирательного бюллетеня, 5 — препятствования осуществлению избирательного права, 3 — подкупа избирателей, 4 — заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан, еще по одному делу расследуется по факту теракта, хулиганства и подделки документов.
На брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко рассказал, что голосование в целом проходит спокойно, без серьезных нарушений.
По его словам, практически все области голосуют более-менее равномерно, по состоянию на 17.00 проголосовало приблизительно 40% избирателей.
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