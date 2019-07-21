Полиция не видит больших проблем в день голосования, но открыла 21 дело

На брифинге в воскресенье в Киеве советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал, что по состоянию на 15.00 полицейские составили 24 административных протокола, открыто 21 производство по фактам правонарушений уголовного характера.

По словам советника министра, 12 дел касаются незаконного использования избирательного бюллетеня, 3 — подкупа избирателей, 2 — препятствования осуществлению избирательного права, одно открыто по факту теракта.

«Всего с начала избирательной кампании зарегистрировано 8 тыс. 565 сообщений, связанных с избирательным процессом, за сегодняшний день — 1 тыс. 225. Всего открыто 386 уголовных дел», — рассказал он.

«В целом ситуация на 15 часов с избирательным процессом спокойная... Мы безусловно фиксируем все правонарушения», — подытожил Шкиряк.