Секретарь СНБО поддерживает инициативу объявить новый конкурс СРП на шельфе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк поддержал инициативу премьер-министра Владимира Гройсмана, который намерен предложить Кабинету министров рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка «Дельфин» на шельфе Черного моря.

«Решение об объявлении нового конкурса на шельф однозначно правильное. Этот конкурс был ориентиром того, готова ли Украина отходить от „договорного“ распределения месторождений. Ключевой проблемой этого конкурса было искусственное ограничение времени на анализ месторождения и подготовку конкурсных предложений. Серьезные компании на таких условиях принимать участие не будут. При утверждении новых условий необходимо предусмотреть сроки не менее шести месяцев», — написал он на своей странице в Facebook.

Данилюк отметил, что энергетическая независимость Украины нуждается в инвестициях, но инвестиции требуют прозрачных понятных правил.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 12 апреля 2019 года объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка «Дельфин» на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Срок действия соглашения — 50 лет.

CEO и один из акционеров американской Trident Acquisitions Corp. Илья Пономарев 26 июля сообщил, что межведомственная комиссия при Минэнергоугля признала возглавляемую им компанию победителем конкурса, напомнив, что это решение должен утвердить Кабинет министров.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 27 июля сообщил, что намерен предложить КМУ рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря.