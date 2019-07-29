Зеленский дал должность гендиректору СТБ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерального директора телеканала СТБ, руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского внештатным советником главы государства.

Соответствующий указ № 557/2019 от 29 июля 2019 года размещен на президентском сайте в понедельник.

«Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)», — сказано в документе.

Владимир Бородянский с2004 является генеральным директором телеканала СТБ, а с марта 2012 года возглавляет медиа группу StarLightMedia. Ранее, в 2000 году, работал руководителем отдела управления медиа-активами «Альфа-банка», отвечал за реализацию бизнес-проектов «Новый канал», «Наше радио» и др.