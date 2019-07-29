У Зеленского готовятся зимовать без транзита газа из РФ

Украина максимально заполняет свои подземные хранилища природный газом, готовясь пройти зиму без транзита российского топлива. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью агентству РБК-Украина.
«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пройти зиму без транзита», — сказал он.
По словам Геруса, в ПХГ сейчас закачивают газ, поступающий по реверсу из стран Восточной Европы, а также от частных трейдеров. По данным компании «Укртрансгаз», ПХГ страны сейчас заполнены на 50%, в них находится 15,5 млрд кубометров. Ранее в «Нафтогазе» заявляли, что для прохождения зимы в случае прекращения транзита Украина должна закачать в хранилища 20 млрд кубометров.
Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. В то же время, по данным агентства Reuters, Украина надеется на долгосрочную сделку на 10 лет, но это не выгодно для России, которую устроит сделка на один год, чтобы можно было нарастить мощности и запустить газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
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