АМКУ перенес на неделю принятие решения по принудительному разделению активов Фирташа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по итогам состоявшегося в четверг заседания, в ходе которого рассматривался в том числе и вопрос о принудительном разделении активов азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа, перенес принятие решения по данному делу на следующий четверг, 8 августа.

«Рассмотрение данного вопроса откладывается на следующую неделю, следующий четверг», — сказал глава АМКУ Юрий Терентьев, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Ответчик к этой дате должен подготовить все необходимые, по его мнению, материалы относительно экономического обоснования проблематики принудительного разделения активов.