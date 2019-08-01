Российский оппозиционер Навальный подал заявление о своем возможном отравлении

Основатель российского Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционер Алексей Навальный подал заявление в Зюзинский отдел Следственного комитета по Москве в связи с его отравлением в спецприемнике № 1. Об этом агенству РБК сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

«Суть его претензий в том, что он был отравлен, его здоровью был нанесен вред, и к этому, очевидно, причастны сотрудники спецприемника, поскольку это режимный объект», — рассказал он. По его словам, сотрудники спецприемника могут быть причастны к преступлениям по ст. 285, 286 и 293 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий и халатность. «Получается, либо они сами это сделали, либо на территорию спецприемника проник кто-то, тогда это как минимум халатность», — заключил защитник. По словам Кобзева, сейчас они ждут результатов экспертизы, чтобы выяснить, какой вред был причинен здоровью Навального.

При этом несколькими днями ранее, после выписки из больницы, сам Навальный утверждал, что у него контактный дерматит. «Вот и у меня контактный дерматит. Дотронулся до чего-то, скорее всего, до мыла или другой косметики, и началась внезапная острая аллергическая реакция», — указывал он. Навальный допустил версию попытки отравления. «То, что отравили местные менты, я исключаю — они были шокированы моим видом и происходящим больше меня. Здесь везде камеры, мы запросили их официально. Нужны те моменты, когда всех выводили на прогулку, или звонки. Если в это время в камеру заходили какие-то люди, то версия с отравлением становится очень весомой», — написал он.

На прошлой неделе, 24 июля, Алексея Навального арестовали на месяц за призывы участвовать в несогласованном массовом мероприятии. Его поместили в изолятор, а спустя четыре дня политика госпитализировали в больницу из-за острой аллергической реакции. У Навального покраснела кожа и сильно отекло лицо. Врач Навального Анастасия Васильева предположила, что причиной такого ухудшения здоровья могло стать воздействие неопределенных химических веществ. По словам главврача больницы, в которой находился Навальный, у политика могла развиться аллергическая реакция на, возможно, стиральный порошок. Позже врач Навального Васильева сообщила, у Навального диагностировали контактный дерматит, но уже выписали из больницы. После выписки его вернули в спецприемник.