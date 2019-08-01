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На 6 участках 119-го округа на Львовщине все-таки пересчитают голоса

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На 6 участках 119-го округа на Львовщине все-таки пересчитают голоса

Восьмой апелляционный административный суд постановил провести пересчет голосов на внеочередных выборах народных депутатов на 6 избирательных участках в избирательном округе № 119 во Львовской области.

Как указано в сообщении на сайте Восьмого апелляционного админсуда, суд рассматривал апелляционные жалобы окружкома № 119, а также кандидатов в нардепы Михаила Бондаря и Ореста Кавецкого на решение Львовского окружного админсуда, который принял решение о пересчете голосов на 6 участках в указанном округе.

«Коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы окружной избирательной комиссии № 119, кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном округе № 119 О.Кавецкого и М.Бондаря, на решение суда первой инстанции от 28 июля 2019 года — без изменений», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на сайте суда обнародована информация о том, что суд не удовлетворил жалобу кандидата в народные депутаты Оксаны Юринец, также требовавшей пересчета голосов на некоторых участках избирательного округа № 117, где по данным ЦИК победил кандидат от партии «Голос» Ярослав Рущишин.

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Как сообщалось, по данным ЦИК, в округе№ 119 победил кандидат от партии «Европейская солидарность» Михаил Бондар, представлявший округ в VIII созыве парламента. Он опередил своего главного конкурента Ореста Кавецкого (партия «Слуга народа») на 140 голосов.

Львовская область, досрочные выборы
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