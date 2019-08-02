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Женщинам Саудовской Аравии разрешили самостоятельно путешествовать

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Женщинам Саудовской Аравии разрешили самостоятельно путешествовать

Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов, благодаря которым женщины могут путешествовать за границу без разрешения мужа-опекуна. Об этом сообщает BBC.

Согласно новым правилам, женщины, достигшие 21 года, могут подать заявление на получение загранпаспорта без разрешения опекуна-мужа, что наделяет их равным с мужчинами правовым статусом.

До сих пор саудовским женщинам приходилось спрашивать разрешения у опекуна-мужа, отца или другого родственника-мужчины для получения паспорта или поездки за границу.

Королевские указы также предоставляют женщинам право регистрировать рождение ребенка, брак или развод. Также для женщин расширены возможности трудоустройства, без какой-либо дискриминации по признаку пола, инвалидности или возраста.

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Правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Салман ослабил ограничения для женщин, чтобы сделать страну более открытой для мира.

Напомним, в июне 2018 года в Саудовской Аравии вступило в силу разрешение, позволяющее женщинам самостоятельно управлять транспортными средствами.

Саудовская Аравия
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