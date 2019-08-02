Войти
Трамп может принять предложение об участии в переговорах по Донбассу
дружба народов
Трамп может принять предложение об участии в переговорах по Донбассу
Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дорогу у соратника Яценюка
резонанс
Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дорогу у соратника Яценюка

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дорогу у соратника Яценюка

2601
Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дорогу у соратника Яценюка

Президент Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги на 175 миллионов гривен, сообщает УП.

Во время совещания с местными властями Зеленский рассказал, что узнал от граждан, что в ряде городов нет дорог с 90-х годов.

«Не только Космач. Мне сказали, что в 5 городах нет совсем дороги и не было», — сказал президент.

Он попросил экс-председателя Ивано-Франковской ОГА Олега Гончарука рассказать, где нет дорог, какие дороги за последние годы отремонтировали и сколько нужно средств на строительство дорог в упомянутых 5 городках.

По дорогам ответил председатель села Космач, отметив, что на путь к его селу нужно 175 миллионов гривен.

После этого Зеленский около 3 мин поговорил с мажоритарщиком и обязал его найти эти средства.

«175 миллионов вам нужно, и все будет нормально? Я вижу господина Иванчука (Андрей Иванчук, нардеп 8 созыва, избранный от „Народного фронта“, и депутат ВР 9 созыва, избранный как самовыдвиженец — ред.). Вы же стали депутатом, я слышал. Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть?» — обратился Зеленский к Иванчуку.

Тот ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете.

«Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов можете помочь? Просто такой мужской вопрос», — сказал президент. «У нас нет такого бюджета, чтобы построить сейчас все дороги. Но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Вы можете найти 175 миллионов, помочь?» — добавил Зеленский.

На это Иванчук начал рассказывать о проблемах в 88-м округе, где он избирался.

«175 миллионов — это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?», — в который раз спросил Зеленский.

«Я другой округ представляю, но я помогу», — в конце сказал Иванчук.

Читайте также: Большинство арендаторов Киева ищут однокомнатные квартиры

«175 миллионов. Поможете! Одно — я вас только прошу — если вы меня обманете (а вы не можете!) — я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка — они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен», — подытожил президент.

Стоит отметить, что Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминал Зеленский, как село без дорог, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от «Слуги народа» Владимир Тимофийчук.

Андрей Иванчук, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 августа 2019
Четверг, 1 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016