Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дорогу у соратника Яценюка

Президент Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги на 175 миллионов гривен, сообщает УП.

Во время совещания с местными властями Зеленский рассказал, что узнал от граждан, что в ряде городов нет дорог с 90-х годов.

«Не только Космач. Мне сказали, что в 5 городах нет совсем дороги и не было», — сказал президент.

Он попросил экс-председателя Ивано-Франковской ОГА Олега Гончарука рассказать, где нет дорог, какие дороги за последние годы отремонтировали и сколько нужно средств на строительство дорог в упомянутых 5 городках.

По дорогам ответил председатель села Космач, отметив, что на путь к его селу нужно 175 миллионов гривен.

После этого Зеленский около 3 мин поговорил с мажоритарщиком и обязал его найти эти средства.

«175 миллионов вам нужно, и все будет нормально? Я вижу господина Иванчука (Андрей Иванчук, нардеп 8 созыва, избранный от „Народного фронта“, и депутат ВР 9 созыва, избранный как самовыдвиженец — ред.). Вы же стали депутатом, я слышал. Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть?» — обратился Зеленский к Иванчуку.

Тот ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете.

«Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов можете помочь? Просто такой мужской вопрос», — сказал президент. «У нас нет такого бюджета, чтобы построить сейчас все дороги. Но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Вы можете найти 175 миллионов, помочь?» — добавил Зеленский.

На это Иванчук начал рассказывать о проблемах в 88-м округе, где он избирался.

«175 миллионов — это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?», — в который раз спросил Зеленский.

«Я другой округ представляю, но я помогу», — в конце сказал Иванчук.

«175 миллионов. Поможете! Одно — я вас только прошу — если вы меня обманете (а вы не можете!) — я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка — они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен», — подытожил президент.

Стоит отметить, что Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминал Зеленский, как село без дорог, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от «Слуги народа» Владимир Тимофийчук.