Путин и Трамп не упоминали Украину во время последнего разговора

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали украинский вопрос в ходе состоявшегося 31 июля телефонного разговора. Об этом заявил в пятницу агентству ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Нет, в этом телефонном разговоре Украина не обсуждалась, — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. — Затрагивались другие вопросы: действительно, президент Трамп предложил содействие в тушении лесных пожаров в Сибири, состоялся также обмен мнениями по экономическим делам».
Он также сообщил, что конкретных договоренностей по новому контакту лидеров России и США пока нет. «Нет, пока более конкретных договоренностей, чем принципиальное понимание о необходимости контактов, не достигнуто», — сказал высокопоставленных российский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
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