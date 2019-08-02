Путин и Трамп не упоминали Украину во время последнего разговора

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали украинский вопрос в ходе состоявшегося 31 июля телефонного разговора. Об этом заявил в пятницу агентству ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Нет, в этом телефонном разговоре Украина не обсуждалась, — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. — Затрагивались другие вопросы: действительно, президент Трамп предложил содействие в тушении лесных пожаров в Сибири, состоялся также обмен мнениями по экономическим делам».

Он также сообщил, что конкретных договоренностей по новому контакту лидеров России и США пока нет. «Нет, пока более конкретных договоренностей, чем принципиальное понимание о необходимости контактов, не достигнуто», — сказал высокопоставленных российский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.