Трамп не исключил дальнейшего увеличения торговых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.
Отвечая на вопрос журналиста в Вашингтоне он пояснил, что может быть «существенное увеличение», и пошлины в таком случае «могут быть увеличены до значительно больших цифр».
В минувший четверг Трамп пообещал ввести пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год с 1 сентября. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд. О таком решении президент объявил вскоре после переговоров США и КНР по торговле в Шанхае.
В Пекине сообщили, что правительство Китая примет меры в случае введения новых пошлин на поставки китайских товаров в США.
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